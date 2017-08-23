"Йокерит" крупно обыграл минское "Динамо" благодаря хет-трику 18-летнего игрока

"Йокерит" обыграл минское "Динамо" со счетом 6:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Отметим, что в составе победителей 4 (3+1) очка набрал 18-летний нападающий Ээли Толванен.

Также по шайбе забросили Брайан О'Нилл, Никлас Йенсен и Петер Регин. У белорусской команды отличился Куинтон Хауден.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Минск) – "Йокерит" (Хельсинки) – 1:6 (0:2, 1:0, 0:4)

Голы: О`Нилл - 1 (бол., Леписто, Толванен), 4:06 - 0:1. Й.Б. Йенсен - 1 (бол., Гилрой), 14:43 - 0:2. Хауден - 1 (Лисовец, Кулаков), 28:37 - 1:2. Толванен - 1 (Леписто), 41:18 - 1:3. Регин - 1 (Йоэнсуу, Й.Б. Йенсен), 47:24 - 1:4. Толванен - 2 (О`Нилл, Кивисте), 48:35 - 1:5. Толванен - 3 (бол., Палола, О`Нилл), 50:07 - 1:6.

Вратари: Энрот - Запольски.

Штраф: 41 - 10.Броски: 19 (1+11+7) - 28 (14+7+7).

Судьи: Белов, Оленин.

23 августа. Минск. Минск-Арена.