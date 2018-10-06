"Йокерит" дома проиграл СКА

"Йокерит" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступил СКА (2:6). По ходу встречи хозяева проигрывали со счетом 0:5. В составе гостей три передачи на счету форварда Никиты Гусева, защитник Патрик Херсли​ набрал 4 (2+2) очка.

Благодаря этой победе СКА обошел ЦСКА и вышел на первое место в Западной конференции.

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"Йокерит" (Хельсинки) – СКА (Санкт-Петербург) – 2:6 (0:2, 1:3, 1:1)

Голы: Дергачев - 3 (Плотников), 0:25 - 0:1. Кручинин - 4 (Херсли, Бывальцев), 5:57 - 0:2. Якупов - 5 (бол., Дацюк, Гусев), 30:40 - 0:3. Херсли - 6 (бол., Дацюк, Гусев), 31:28 - 0:4. Якупов - 6 (бол., Гусев, Херсли), 32:49 - 0:5. Анттила - 6 (мен.), 33:01 - 1:5. Леписто - 2 (бол., Маннинен), 48:09 - 2:5. Херсли - 7 (бол., Белов, Дацюк), 59:06 - 2:6.

Вратари: Запольски (Калныньш, 31:28) - Хелльберг.

Штраф: 39 - 10.

Броски: 20 (8+5+7) - 34 (10+15+9).

Судьи: Бирин, Оленин.

6 октября. Хельсинки. "Хартвалл Арена".

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