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16:03 | Хоккей — КХЛ

Йип, Кейн, Сквайрс, Локхарт и Джо приняли гражданство Китая


Североамериканские игроки "Куньлуня" Брэндон Йип, Кори Кейн, Грег Сквайрс, Лукас ЛокхартБрэйден Джо и Дерек Дан приняли гражданство Китая и являются кандидатами в национальную команду, информирует "Р-Спорт". Все эти хоккеисты, имеющие гражданство США или Канады, имеют китайские корни.

"Куньлунь" занимает второе место в Восточной конференции, набрав 11 очков в первых шести матчах сезона. Ип, Кейн, Сквайрз, Локхарт, Джо и Дан стал игроками китайской команды в межсезонье. В 2022 году зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/hockey/20170905/1125292908.html

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Материалы других СМИ
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