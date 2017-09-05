Йип, Кейн, Сквайрс, Локхарт и Джо приняли гражданство Китая

Североамериканские игроки "Куньлуня" Брэндон Йип, Кори Кейн, Грег Сквайрс, Лукас Локхарт, Брэйден Джо и Дерек Дан приняли гражданство Китая и являются кандидатами в национальную команду, информирует "Р-Спорт". Все эти хоккеисты, имеющие гражданство США или Канады, имеют китайские корни.

"Куньлунь" занимает второе место в Восточной конференции, набрав 11 очков в первых шести матчах сезона. Ип, Кейн, Сквайрз, Локхарт, Джо и Дан стал игроками китайской команды в межсезонье. В 2022 году зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине.