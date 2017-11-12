Яри Курри: "Йокерит" выбрал лучший вариант, назначив Марьямяки главным тренером"

Генеральный менеджер "Йокерита" Яри Курри отметил, что у Лаури Марьямяки не все получилось со сборной Финляндии на чемпионате мира в связи со слабым составом команды. Он также добавил, что финский специалист – лучший вариант для "джокеров".

– Думаю, что Марьямяки – это лучший из возможных для нас тренеров, – цитирует ТАСС Курри. – Он молод и очень мотивирован. Да, у него не все получилось со сборной Финляндии на прошлом чемпионате мира, много вещей сложились не в его пользу – это, прежде всего состав команды. Тем не менее, он лучший выбор для нас.

Напомним, что Марьямяки подписал контракт с "Йокеритом" на два года с возможностью продления соглашения еще на два года. Специалист вступит в должность с 1 июня 2018 года. Нынешний главный тренер финской команды Юкка Ялонен покинет свой пост и следующие 2 сезона 54-летний специалист проведет в штабе сборной Финляндии.