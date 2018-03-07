Ян Коларж: "Впервые в карьере увидел тройное удаление"

Защитник "Амура" Ян Коларж после третьего матча серии плей-офф КХЛ против "Ак Барса" (4:1) подчеркнул, что физически его команде хватило играть впятером. Отметим, что в минувшей встречи хоккеист записал на свой счет результативную передачу.

- Если честно, я многое видел в хоккее, но тройное удаление – впервые, - цитиуруют "РИА Новости" Коларжа. - Удивительно, конечно, но так решили, ничего не поделаешь. Я рад, что мы отбились и довели дело до победного конца.

При счете 0:1 нам удалось дважды забить в большинстве, игра повернулась, и мы чаще стали играть с шайбой. Не допускали столько ошибок в средней зоне, как делали до этого.

У нас много в запасе парней, которые смогут сыграть в случае травмы Атюшова. Не знаю, насколько там все серьезно, он уехал на осмотр сейчас. Завтра узнаем, сможет он сыграть или нет. Физически нам хватило играть впятером. Атюшов – очень хороший хоккеист, и если его не будет, то нам придется непросто. Но если так получится, что его не будет, надеюсь, мы сможем справиться и победить.

Напомним, что за шесть минут до конца третьего периода арбитры удалили одновременно трех игроков "Амура": Александра Пикара (подножка), Томаша Зогорну (подножка) и Михала Йордана (сдвиг ворот). "Ак Барс" большинство реализовать не смог. Счет в серии - 2:1 в пользу казанцев. Четвертая игра пройдет 8 марта в Хабаровске.