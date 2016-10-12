Яков Рылов: "Динамо" в матче со "Слованом" подвела дисциплина"

Защитник "Динамо" Яков Рылов после поражения от "Слована" (3:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что если бы его команда не пропустила пятую шайбу, то сумела бы дожать соперника. По словам Рылова, команда не выполняла то, что было намечено, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– Нас немного подвела дисциплина – ненужные удаления, в том числе и мое, – подчеркнул Рылов. – Возможно, этот матч поможет нам поднять дисциплину и работоспособность в дальнейшем, и наше положение улучшится.

– "Динамо" удачно начало матч, забросили шайбу, имело преимущество. Кроме удаления, что повлияло на игру вашей команды?

– Мы не выполняли то, что было намечено. Поначалу минут 10-15 играли, а потом наши недоработки и ненужные удаления привели к этим пропущенным шайбам. Затем трудно было отыгрываться, но мы вернулись в игру. А вот нелепый пятый гол подпортил нам планы на третий период. Если бы его не пропустили, то дожали бы соперника.