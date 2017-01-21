Вячеслав Войнов: "На СКА каждый соперник настраивается по-особенному"

Защитник СКА Вячеслав Войнов отметил, что армейцам непросто выступать в регулярном чемпионате КХЛ, потому что каждый соперник настраивается на них по-особому. Питерский клуб лидирует в турнирной таблице, однако в своей последней игре он проиграли "Йокериту" со счетом 3:5.

- Я бы не сказал, что нам просто. Ощущается, что на СКА каждый соперник настраивается по-особенному, - цитирует "Р-Спорт" Войнов. - Взять тот же "Йокерит": достаточно посмотреть, как они провели последние игры, и как они играли с нами. Каждый выходит против нас с особым настроем, и это для нас и хорошо, и плохо. Мы не смотрим в таблицу, разбираем все команды перед каждым матчем, делим его на каждый период, каждую смену, и стараемся во всех этих эпизодах побеждать.

С "Йокеритом" не смогли удержать концентрацию до конца матча. Доминировали, но во втором периоде пошло не так. Когда недооценишь какую-то ситуацию, удача поворачивается к тебе спиной и потом тяжело исправлять.