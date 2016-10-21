Вячеслав Войнов: "Для СКА каждая победа очень важна"

Защитник СКА Вячеслав Войнов после победы над новокузнецким "Металлургом" (6:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что получает удовольствие от игры с партнерами. По его словам, перестановки в составе его не волнуют.

– Для нас каждая победа очень важна, поэтому мы очень рады, что выиграли и двигаемся дальше, – цитирует Войнова официальный сайт СКА.

– Были серьезные перестановки. Как игралось?

– У нас все партнеры высокого уровня, играть с ними – одно удовольствие. С кем поставят, с тем и играем. А что касается перестановок – это к тренерам вопрос.

– Первый период был неоднозначным. Привыкали к изменениям?

– Первая двадцатиминутка действительно не получилась. Что касается комбинаций, то мы знаем, что Шипачев с Дадоновым делали в своем звене, они знают нас. Скомбинировали нашу тактику, и проблем с взаимопониманием не было.

– Тренеры говорили, что было непросто. Это так?

– Первый период показал, что ребята из Новокузнецка цепляются за каждый момент, бегут, пытаются доказать, что они хорошая команда.

– Но в целом после тяжелого матча в Новосибирске было легче?

– Второй и третий периоды – да, но первый тоже был напряженным.

– Не было ли недооценки соперника?

– В нашей команде никто не смотрит на статистику, на то, кто где находится. Мы настраиваемся на каждую игру одинаково – нам нужны очки.