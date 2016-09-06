Вячеслав Фетисов: "Лучшие должны играть у себя, а не где-то"

Прославленный в прошлом защитник, а ныне член совета директоров КХЛ Вячеслав Фетисов в интервью "СЭ" подчеркнул необходимость создания полноценного драфта для России. По мнению Фетисова, лучшие хоккеисты должны играть у себя, а не где-то.

– Вы входите в рабочую комиссию КХЛ, в данный момент в том числе рассматривающую возможность установления возрастного ценза на отъезд игроков в НХЛ (28 лет. – Прим. И.Е.). В то же время в феврале, когда вы были у нас в гостях в "СЭ", сказали, что, может быть, и хорошо, что игроки уезжают, что не нужен этот ценз, вопрос которого вы сами и подняли. Потому что есть Панарин, есть Кучеров, которые там выросли в звезд. Потому что уровень хоккея там выше. Какая все-таки точка зрения вам ближе?

– Я попытался что-то привнести новое, но позиция ФХР и КХЛ была заранее уже определена, я бы так сказал. Но думаю, что в любом случае какой-то этап эволюционный сейчас есть. Я по-прежнему считаю, что полноценный драфт для нашей страны сегодня – это единственная возможность создать систему, где мы сможем не потерять ни одного мальчишки, которые сегодня катаются в этих трехстах с лишним катках, построенных в стране. Не только те клубы, которые сегодня имеют возможность играть в КХЛ, но и многие те, которые не задействованы в системе. Как раз система драфта могла бы дать нам возможность это все расширить и дать шанс каждому мальчишке осуществить свою мечту вне зависимости от того, откуда он. Так что шажок мы вперед сделаем, проговорив эти контракты.

А насчет ценза… Еще раз хочу сказать: если мы не научимся уважать сами себя, нас уважать никто и не будет. Насколько мы сегодня готовы вносить изменения в закон, а потом это все перекладывать на регламент КХЛ – это, наверное, отдельная тема для разговора. Ну а то, что ребята едут и там раскрываются – наверное, это в плюс только сборной. Если мы говорим только о сборной, это, наверное, хорошо. Но если мы говорим о поднятии качества игры внутри, то это совсем другая история. Нужно понимать, мы сейчас на сборную работаем или мы работаем на развитие замечательной игры, которая должна поднимать интерес к хоккею в стране за счет качества. А качество – это игроки. Лучшие игроки. Которые должны играть у себя, а не где-то. (Игорь ЕРОНКО)

Вячеслав Фетисов: "То, что молодые уезжают в НХЛ, идет на пользу только сборной"