15:10 | Хоккей — КХЛ

Вратарь "Сочи" - об ударе между ног Артюхину клюшкой: "Ни в коем случае не хотел наносить ему травму"


Вратарь "Сочи" Дмитрий Шикин рассказал в интервью "Известиям" о том, что он поддался на провокацию в моменте с нападающим московского "Динамо" Евгением Артюхиным. Голкипер наказан денежным штрафом решением спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ за удар клюшкой между ног соперника.

 — Что у вас произошло в эпизоде с Артюхиным? Поддались на провокацию?

 Наверное, да. Но ни в коем случае не хотел наносить травму. Просто была борьба на каждом уголке площадки. Боролся и я с Артюхиным. Судьи так расценили момент.

 После этого команда сумела отыграться и даже выйти вперед. Получается, ваше удаление встряхнуло "Сочи"?

— Да, я поблагодарил после игры ребят. Спасибо им большое, что так собрались и мое удаление не навредило команде. Они сплотились и почти выиграли этот матч.

Дополнительная информация

https://iz.ru/658642/aleksei-fomin/dmitrii-shikin-match-protiv-ska-byl-kak-final-chempionata-mira

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий