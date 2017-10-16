Вратарь "Сочи" - об ударе между ног Артюхину клюшкой: "Ни в коем случае не хотел наносить ему травму"

Вратарь "Сочи" Дмитрий Шикин рассказал в интервью "Известиям" о том, что он поддался на провокацию в моменте с нападающим московского "Динамо" Евгением Артюхиным. Голкипер наказан денежным штрафом решением спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ за удар клюшкой между ног соперника.
— Что у вас произошло в эпизоде с Артюхиным? Поддались на провокацию?
— Наверное, да. Но ни в коем случае не хотел наносить травму. Просто была борьба на каждом уголке площадки. Боролся и я с Артюхиным. Судьи так расценили момент.
— После этого команда сумела отыграться и даже выйти вперед. Получается, ваше удаление встряхнуло "Сочи"?
— Да, я поблагодарил после игры ребят. Спасибо им большое, что так собрались и мое удаление не навредило команде. Они сплотились и почти выиграли этот матч.
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https://iz.ru/658642/aleksei-fomin/dmitrii-shikin-match-protiv-ska-byl-kak-final-chempionata-mira