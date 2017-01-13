Воробьев из-за травмы не сможет помочь "Салавату Юлаеву" в выездной серии

Генеральный менеджер "Салавата Юлаева" Леонид Вайсфельд сообщил, что нападающий Михаил Воробьев не сможет помочь команде в выездной серии регулярного чемпионата КХЛ. По его словам, под вопросом также находится участие в поездке защитника Дениса Куляша. Оба игрока в четверг получили повреждения в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ против "Торпедо" (1:6).

– Точный диагноз Воробьева я сказать не могу, но на выезд он не поедет, – приводит "Р-Спорт" слова Вайсфельда. – Теоретически к концу поездки он уже восстановится, но об этом говорить пока рано. Что касается Куляша, то его участие в выездной серии находится под вопросом, хоть он и прошел медобследование. Думаю, по нему все решится непосредственно в день отъезда.

В пяти ближайших матчах уфимцам предстоит сыграть с "Ак Барсом", "Витязем", московским "Динамо", "Локомотивом" и "Северсталью".