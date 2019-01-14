Власти области сделают все, чтобы "Авангард" вернулся в Омск

Власти Омской области выразили уверенность, что "Авангард" вернется в Омск, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу губернатора региона. Из-за проблем с "Ареной Омск" "Авангард" в нынешнем сезоне проводит домашние матчи в Балашихе.

Ранее местные СМИ сообщили, что на встрече с журналистами губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что хоккейный клуб "Авангард" может не вернуться на домашнюю арену в ближайшее время, и вся надежда на участие города в молодежном чемпионате мира по хоккею 2023 года, который официально пока должен пройти только в Новосибирске.

"На встрече с журналистами речь шла о том, что несмотря на то что в составе и руководстве хоккейного клуба работают представители различных городов, команда "Авангард" остается омской командой. Омичи очень ждут ее возвращения домой, поэтому выражают разные опасения.

Мы не скрываем, что одним из инструментов ускорения этого решения является и проведение части молодежного чемпионата мира по хоккею в Омске. Понимание и поддержка в этом направлении имеется от Владислава Третьяка и Федерации хоккея России. Отмечу, что мы многое делаем для возвращения "Авангарда" домой, поэтому уверены, что так это и произойдет", - говорится в сообщении.