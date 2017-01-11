Владислав Подъяпольский: "Зачем искать суперклуб? Меня в "Кузне" все устраивает"

Голкипер новокузнецкого "Металлурга" Владислав Подъяпольский после поражения от ЦСКА (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что большое количество бросков по его воротам будет способствовать его развитию. Также хоккеист отметил, что его все устраивает в "Кузне" и он не хочет перебраться в суперклуб. В текущем сезоне на счету 21-летнего хоккеиста 12 матчей и ни одной победы при коэффициенте отраженных бросков 91,5 процента.

– Сегодня вы отразили 49 из 51 броска.

– Так бывает, – сказал Подъяпольский. – Это нормально. Наоборот, в тонусе себя держишь.

– Можно сказать, что этот сезон стал для вас переломным, вы полностью восстановились от травмы, которая была в конце прошлого сезона.

– Я восстановился еще летом. У нас был лагерь, Бобровский приезжал. Поэтому нормально потренировался. Андрей Кареев играл хорошо. В "Нефтехимике" ему вроде сейчас доверяют.

– То, что он ушел, открыло для вас дорогу?

– Да нет. Я работаю, как работал.

– Вообще, что за аномалия в Новокузнецке с вратарями: Бобровский, Сорокин оттуда вышли… Можно долго перечислять голкиперов.

– Может такая атмосфера. Все ребята работают в каждом клубе, просто так получается. У нас там хорошие тренера.

– С Ильей Сорокиным удалось пообщаться?

– Перед игрой не общались, только после. Илья сказал, что все хорошо.

– Он сказал, что вы что-то съели.

– Да нет. Мы общаемся, хорошие друзья.

– Теперь надо искать суперклуб, судя по оценкам?

– Да нет. Что суперклуб искать? Мне здесь нравится и все устраивает. Главное – играть.

– Устраивает, несмотря на то, что по пятьдесят бросков за матч приходится отражать?

– Это наоборот лучше и способствует росту. Когда больше бросков – ты находишься в тонусе. Это легче, чем, например, Фасту, когда бросают два-три раза в периоде. Это намного тяжелее. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)