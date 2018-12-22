Владислав Гавриков: "У ЦСКА хорошая команда. СКА нужно было реализовывать свои моменты"

Защитник СКА Владислав Гавриков подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (1:4). Игра прошла на футбольной "Газпром Арене" при 67 770 зрителях. Это рекордная посещаемость матча КХЛ.

- Четыре матча из четырех проиграли ЦСКА, почему такое происходит?

- Каждая игра складывалась по-разному. Если про сегодня говорить, то должны были реализовать моменты. И в большинстве нужно забивать.

- Такое ощущение, что ЦСКА полностью выбивает энергию.

- Ребята молодцы, у них очень хорошая команда. Есть ребята, которые могут забить, есть и те, кто хорошо свою работу в меньшинстве выполняют.

- Вы сыграли и за сборную, и сегодня, чем-то отличаются матчи по атмосфере?

- Крутая атмосфера, спасибо болельщикам за то, что пришли. Не часто при таких трибунах играем, такие матчи запоминаются. Надеюсь, что болельщикам тоже все понравилось, спасибо им за поддержку.

- Стоит ли каждый год проводить такие матчи на этом стадионе?

- Это вопрос к руководству, но от себя скажу, что по такой атмосфере играть очень приятно.

- Когда забили за сборную на этом стадионе, отметили гол жестом Дзюбы. Почему?

- Спонтанно вышло. На этом стадионе так принято.

- С Дзюбой не созванивались, он вам не писал?

- Нет, думаю, это мелочь.

- К вам приехал персональный гость - мальчик из Цюриха.

- Я его не видел, но, думаю, что пресс-служба поможет.

- Он вам подарок привез.

- Приятно, и у меня для него будет. (Игорь Новиков)