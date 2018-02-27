Владимир Юрзинов: "Сегодняшнюю победу надо забыть"

Главный тренер "Сибири" Владимир Юрзинов после победы над "Авангардом" (2:1 Б) поблагодарил болельщиков за поддержку.

- Хотел бы поблагодарить наших болельщиков. Мы чувствовали их поддержку - приехали много людей на поездах и автобусах, - сказал Юрзинов. - Это, конечно, нам помогло. Нам было проще. Сегодня обе команды имели хорошие возможности. Ребята молодцы. Наверное, это банальные слова, но сегодня действительно все сражались, все боролись, осознавали меру ответственности. Каждого игрока хочу поблагодарить за эти заработанные два очка. Сегодня мы еще порадуемся, а завтра забудем этот день. Впереди у нас самый важный матч.

- Было ли вам проще сегодня, ведь достаточно было одного очка?

- Я не сказал, что было проще. Мы знали, что надо играть на победу. А какая это победа - на сегодняшний момент неважно.

- В третьем периоде были предчувствия, что команды могут доиграться до буллитов?

- Я считаю, что игра была очень ответственной для двух команд, и все понимали ценность этих очков. Моменты были у обех команд. Мы здорово исполнили буллиты.

- Эмоционально хватит команду на матч с "Трактором"?

- Я уже сказал, что сегодняшнюю игру надо завтра забыть. Несомненно, последний матч регулярного чемпионата для нас очень важен.

- Салак на буллитах - явление довольно редкое. Он сам попросился? Или это было решение тренера?

- Никто даже не говорил на эту тему. Салак остался в воротах после хорошей игры. Я считаю, что это нормально.

- Игроки говорят, что тяжело далась подготовка к этому матчу. Длинная пауза помешала?

- Сложно играть после такой большой паузы. хорошо, что мы сумели провести два матча с "Барысом". Все же полегче. Но все-таки перерыв колоссальный. Обычно это период работы и исправление ошибок. А тут такой возможности не было. Конечно, это не так просто. (Анна ЛЕВЧЕНКО)