Владимир Юрзинов: "Надеемся, что у "Куньлуня" появятся фанаты"

Главный тренер "Куньлуня" Владимир Юрзинов после победы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над "Адмиралом" (6:3) отметил, что гости заставили его команду серьезно понервничать. Эта встреча стала для китайского клуба первой на своем льду.

– Сегодня нам противостоял очень хороший соперник, – приводит официальный сайт "Адмирала" слова Юрзинова. – Мы удачно забили в меньшинстве, но минута расслабления во втором периоде стоила нам дорого. Соперник сыграл здорово, заставил нас серьезно понервничать. Только третий период и шестой гол сняли напряжение.

Хотел бы поблагодарить болельщиков, которые пришли поддержать нас, потому что для Китая это впервые. Мы надеемся, что наши трибуны будут заполнены, у нас появятся фанаты, люди, которые поддержат команду. Мы хотим, чтобы хоккей получил развитие в Китае, чтобы дети занимались этим видом спорта, потому что он очень хороший и интересный.