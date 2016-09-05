21:10 | ХОККЕЙ — КХЛ

Владимир Юрзинов: "Надеемся, что у "Куньлуня" появятся фанаты"

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Главный тренер "Куньлуня" Владимир Юрзинов после победы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над "Адмиралом" (6:3) отметил, что гости заставили его команду серьезно понервничать. Эта встреча стала для китайского клуба первой на своем льду.

– Сегодня нам противостоял очень хороший соперник, – приводит официальный сайт "Адмирала" слова Юрзинова. – Мы удачно забили в меньшинстве, но минута расслабления во втором периоде стоила нам дорого. Соперник сыграл здорово, заставил нас серьезно понервничать. Только третий период и шестой гол сняли напряжение.

Хотел бы поблагодарить болельщиков, которые пришли поддержать нас, потому что для Китая это впервые. Мы надеемся, что наши трибуны будут заполнены, у нас появятся фанаты, люди, которые поддержат команду. Мы хотим, чтобы хоккей получил развитие в Китае, чтобы дети занимались этим видом спорта, потому что он очень хороший и интересный.

Дополнительная информация

http://www.hcadmiral.ru/news/9192/

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