Владимир Юрзинов: "Куньлунь" полностью провалил второй период матча с "Торпедо"

Главный тренер "Куньлуня" Владимир Юрзинов после поражения от "Куньлуня" (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что команда неплохо провела первый и третий периоды. Отметим, что это поражение стало для китайского клуба первым в КХЛ.

– Мы готовились, знали, что "Торпедо" очень мощно играет у себя дома, – приводит официальный сайт "Торпедо" слова Юрзинова. – Первый и третий период мы сыграли достаточно неплохо, но полностью провалили второй. Нахватали большое количество ненужных удалений, а у "Торпедо" была высокая реализация. Для нас это тоже опыт и умение в плане игры на выезде с сильными соперниками. Будем делать выводы.