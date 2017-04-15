Владимир Воробьев: "В подготовке команды к сезону будут изменения"

Новый главный тренер московского "Динамо" Владимир Воробьев отметил, что план на предсезонные сборы команды практически готов и в нем будут изменения.

– Сегодня меня представили в качестве главного тренера хоккейного клуба "Динамо", – сказал Воробьев. – Хочется сказать руководству клуба спасибо за доверие. Очень рад и горд, что стал главным тренером такой команды, как "Динамо" Москва. Это топовый клуб нашего хоккея с большими традициями. Постараюсь работать честно, добросовестно и приводить наш клуб к новым победам.

– Сверстан ли план подготовки к сезону и будет ли сбор в Пинске?

– У нас практически все готово. Будут какие-то изменения в подготовке команды. Нас ждет много интересного. Мы знаем над чем работать, задачи перед командой будут самые высокие, так что традиции мы не будем менять. Постараемся добраться до вершины, до Кубка Гагарина. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)