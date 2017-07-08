Владимир Воробьев: "Ситуация с "Динамо" непростая, но это не значит, что мы сдадимся"

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Воробьев рассказал, что клуб взял направление на омоложение состава. Он также добавил, что несмотря на тяжелую ситуацию, команда не собирается сдаваться.

– Перед "Динамо" никогда не стояло других задач, кроме побед, – сказал Воробьев. – Да, ситуация непростая, но это не значит, что мы сдадимся. У нам будут новички. Горовиков и Цветков? Мы будем разговаривать, но клуб взял направление на омоложение. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Напомним, что центральный совет ВФСО "Динамо" окончательно забрал в свои руки управление хоккейным клубом. Предыдущий хозяин клуба – юридическое лицо АНО "Динамо", возглавляемое Андреем Сафроновым, – должен игрокам около 800 миллионов рублей. Во вторник 42 игрока бело-голубых получили статус неограниченно свободных агентов.

Алексей Терещенко: "Хочу играть в "Динамо" и прибыл на базу, чтобы провести заключительные переговоры" // "Динамо" предложило контракты Рылову, Карсумсу и еще 9 игрокам // 42 хоккеистам "Динамо" присвоен статус "неограниченно свободный агент"