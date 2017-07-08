Алексей Терещенко: "Хочу играть в "Динамо" и прибыл на базу, чтобы провести заключительные переговоры"

Нападающий "Динамо" Алексей Терещенко отметил, что хочет продолжить карьеру в клубе. Он также добавил, что не сможет приступить к тренировкам раньше сентября.

– Я хочу играть в "Динамо" и прибыл на базу, чтобы провести заключительные переговоры, – сказал Терещенко. – "Динамо" – мой дом, а наша команда очень молодая. Но раньше начала сентября я не смогу приступить к тренировкам после операции. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

В минувшем сезоне форвард провел 32 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 17 (4+13) очков. В плей-офф он записал на свой счет 7 (2+5) баллов в семи встречах.

Напомним, во вторник 42 игрока бело-голубых получили статус неограниченно свободных агентов.

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