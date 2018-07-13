Владимир Воробьев: "Игроки "Динамо" сами выберут себе капитана"

Главный тренер "Динамо" Владимир Воробьев заявил, что хоккеисты сами выберут себе капитана перед стартом сезона-2018/19. В прошлом сезоне капитаном был Илья Никулин.

- Мы поговорили с тренерским штабом и решили, что на предсезонке у нас в каждой игре будет новый капитан, - цитирует "Р-Спорт" Воробьева. - А перед началом сезона сами игроки выберут себе капитана. Да, тренерский штаб у нас новый, но все мы раньше играли вместе, и думаю, что найдем компромиссы, что все получится.

Напомним, в прошлом сезоне "Динамо" заняло 9 место в регулярном чемпионате КХЛ и впервые в своей истории не пробилось в плей-офф.