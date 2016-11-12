Владимир Ткачев: "Судьи убили "Ак Барс"

Форвард "Ак Барса" Владимир Ткачев после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Салавата Юлаева" (2:4) отметил, что судейство этого поединка было несправедливым. По его словам, арбитры принимали решения в пользу уфимской команды.

– Нельзя сказать, что сегодня ничего не получилось, - приводит "Бизнес Online" слова Ткачева. Получилось сегодня у судей.

– По поводу удалений что можете сказать? Согласны с решениями арбитров?

– Конечно, мы согласны. Арбитры молодцы, сегодня здорово отработали, к ним вообще никаких вопросов.

– Можно сказать, что удаление в концовке убило игру "Ак Барса"?

– Судьи убили "Ак Барс".

– В первом периоде "Ак Барс" не успевал за темпом "Салавата". Почему?

– Мы знали то, что они играют на своей арене и побегут. Толпа будет гнать их только вперед, поэтому важно было выстоять и постараться самим тоже агрессивно играть.