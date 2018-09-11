Владимир Тарасенко: "Уверен, что у "Сибири" все наладится"

Форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко выразил надежду, что у "Сибири" наступят лучшие времена. Сегодня команда уступила "Автомобилисту" (1:4).

Также хоккеист поздравил с юбилеем своего отца.

- Папа, с днем рождения! Спасибо за все! #50. P.S. Болельщики ХК "Сибирь", вы всегда были на высоте, играть в ЛДС всегда было удивительно из-за Вашей поддержки и любви к хоккею, - написал форвард в Инстаграме. - Сейчас у команды трудные времена, но я уверен, что с Вашей поддержкой все наладится, и все будет хорошо!

Тарасенко выступал за "Сибирь" с 2008 по 2012 год. На данный момент команда идет последней в Восточной конференции.

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