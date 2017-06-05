Владимир Шалаев: "По Семенову будет арбитраж"

Президент "Авангарда" Владимир Шалаев отказался комментировать информацию о том, что нападающий новокузнецкого "Металлурга" Кирилл Семенов, права на которого принадлежат омичам, перешел в "Салават Юлаев". "Кузня" обменяла форварда на нескольких игроков.

– Решение "Кузни" обменять Семенова в "Салават" комментировать не буду, – сказал Шалаев. – Будет арбитраж, и как решит, так и будет.

Ранее Шалаев выразил мнение, что "Кузня" нарушила все корпоративные договоренности и решила поторговать игроком, права на которого принадлежат "ястребам". В минувшем сезоне нападающий, который является воспитанником "Авангарда", провел за "Металлург" 60 матчей и набрал 27 (13+14) очков. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Сергей Зиновьев: "Кузня" обменяла Семенова в "Салават Юлаев" практически бесплатно"