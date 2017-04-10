Владимир Плющев: "После второго гола мы увидели "Магнитку", к которой привыкли"

Заслуженный тренер России Владимир Плющев после второго матча финала Кубка Гагарина между "Металлургом" и СКА (3:1) подчеркнул, что гол Владислава Калетника стал плодом усилий всей команды. Также он отметил, что продолжение серии в Санкт-Петербурге получится непредсказумым.

– После первой игры магнитогорцы были немного шокированы произошедшим, – сказал Плющев. – Даже в начале второго матча они были не в своей тарелке, но после второго гола мы увидели "Магнитку", к которой привыкли.

– Чего СКА не хватило в концовке?

– Точности и хладнокровия. У них захлестывали эмоции. Естественно, Василий Кошечкин со своей обороной понимали, что эта игра очень много значит, поэтому играли самоотверженно, не жалея себя.

– Забившего победный гол Калетника можно назвать героем встречи?

– Надо понимать, что гол – коллективное произведение, и его автор не всегда является главным героем. За шайбу поборолись в углу защитники, и Женя Тимкин протащил ее на себе практически через всю площадку. Именно после его броска Калетник классно прочувствовал момент и поразил пустые ворота.

– По традиции финалов Кубка Гагарина победитель второго матча выигрывает серию. Сегодняшняя победа "Магнитки" может стать переломной?

– Всегда существуют определенные традиции и психологические моменты, которые предвещают определенный результат. Второй матч был очень важен в психологическом плане при любом исходе, но не всегда становится решающим. СКА вытащил серию, проигрывая ЦСКА 0-3. Вся борьба еще впереди.

– После переезда соперники повысят градус противостояния?

– В Питере нас ждут очень интересные и непредсказуемые встречи, и по накалу они не будут уступать двум первым. Ответственность однозначно ляжет на арбитров, и их ошибки могут дорого стоить. Серия вполне может растянуться на семь матчей. (Евгений БЕЛОУСОВ)