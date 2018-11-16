Владимир Плющев: "Брызгалов пел в воротах. В сборной его прозвали "Колокольчик"

Бывший главный тренер национальной, молодежной и юниорской сборной России и подполковник КГБ СССР Владимир Плющев в интервью "СЭ" рассказал о работе с вратарем Ильей Брызгаловым​.

– Поработали вы и с Брызгаловым.

– Интересный парень. В воротах пел, поэтому в сборной его прозвали Колокольчик.

– Что пел? "Врагу не сдается наш гордый Варяг"?

– Имею в виду – рот не закрывался. Что-то под нос себе бухтел, игру комментировал, кому-то подсказывал. В раздевалке тоже все время трындел.

– Ребятам пихал?

– И пихал, и засыпал вопросами, на которые часто сам же отвечал. Однажды на утренней тренировке так утомил звоном, что я не выдержал: "Илюша, захлопни рот! Чтоб больше тебя не слышал". Илюша воспринял буквально, вообще перестал разговаривать. Парни прибегают: "Колокольчик" заткнулся!" (Юрий Голышак/Александр Кружков)

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