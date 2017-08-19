Владимир Крикунов: "Знал, что в "Нефтехимике" меня снимут до конца сезона"

Главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов в интервю "СЭ" отметил, что собирался закончить карьеру еще в "Нефтехимике", но решил продолжить, чтобы провести полноценный сезон. По его словам, в Нижнекамске его уговаривали возглавить команду.

– Так получается, что я делаю второе большое интервью с вами за два года и оба раза вы обещаете завершить карьеру. Не из-за меня случайно?

– Тогда в "Нефтехимике" я тоже был готов уйти. Но мне нужен полный сезон, чтобы я отработал до конца. В Нижнекамске же вообще странная ситуация получилась. Меня туда звали, уговаривали. Я еще владельцу клуба говорил, что вы ведь снимете меня, не дожидаясь конца сезона.

– И снял.

– Да не он снял, а два человека, которые находились рядом с ним. Я его и предупреждал, что они меня "съедят", не позволят ничего сделать. Не ошибся. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полное интервью Владимира Крикунова