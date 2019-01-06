Владимир Крикунов: "Рижане - самый неудобный соперник для московского "Динамо"

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов после поражение от рижского "Динамо" (1:2 ОТ) признал, что команда из столицы Латвии является неудобным соперником для его подопечных.

- Рижане - самый неудобный соперник для нашей команды. Получается, что мы уже три матча им проиграли, - цитирует наставника официальный сайт "Динамо". - Хотя сегодня во втором периоде имели три выхода "1 в 0". Уж в такие моменты надо забивать! А в третьем периоде при счете 1:0 не надо было защитникам никуда далеко бежать. В итоге оба провалились и Дарзиньш счет сравнял. Это чисто наша ошибка. Наверное, много сил отдали в матче с "Автомобилистом". Не получилась игра. Рижане неудобный соперник для нас. А чем конкретно я говорить не буду.

Удаление Шипачева в овертайме? Наверное, судьи должны более пристально рассматривать подобные эпизоды. Потому что ни с того, ни с чего один игрок другого рукой по лицу не ударит. Но раз арбитры не видят, из-за чего там началось, ничего не сделаешь.

Чайковски шайба в ногу попала. Сделаем рентген и посмотрим, что там. Я не думаю, что Михал просто так там валялся. Он же правила знает. Раз свистка нет, надо вставать и играть. Если игрок не встает, значит, действительно этого сделать не может.

Рижское "Динамо" набрало 42 очка в 45 матчах, и вплотную приблизилось к идущему восьмым "Витязю". Их отставание от подмосковной команды составляет два балла.

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