Владимир Крикунов: "Под землю провалиться охота от такой игры с "Сочи"

Главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов после поражения своей команды от "Сочи" (1:5) в рамках чемпионата КХЛ признал, что команда вышла на лед абсолютно не готовой, и посетовал на отсутствие Коукала и Чайковского. "Сочи" располагается на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции. "Автомобилист" идет на 11-й строчке на "Востоке".

– Присоединяюсь к поздравлениям коллеги с Новым годом, – сказал Крикунов. – Соперник победил заслуженно, счет говорит сам за себя. Мы были сегодня абсолютно не готовы к игре. Маленький штрих: в конце игры Тичар убегает один в ноль, а Симаков не дает ему передачу.... Игроки все еще находятся в эйфории после турне по Дальнему Востоку. Хотя после этого уже съездили в Швейцарию, проиграли там. В качестве малого оправдания могу отметить сегодня отсутствие Коукала и Чайковского. Для нашего состава это серьезные кадровые потери. Без Коукала первого звена, по сути, не было. Будем работать, исправлять ситуацию. Хотя, если будем играть так, как сегодня.... Под землю провалиться охота от такой игры.

– В следующем матче будут перестановки в пятерках, или у вас есть другой вектор воздействия на команду?

– Коукал будет, будет первое звено. (Алексей МАКСИМОВ)