Владимир Крикунов: "Не все игроки "Автомобилиста" оказались готовы к матчу со "Спартаком"

Главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Спартака" (4:3) признался, что не все игроки его команды оказались готовы к поединку. Несмотря на победный счет, наставник "Автомобилиста" указал на проблемы в обороне, передает корреспондент "СЭ" Алексей МАКСИМОВ.

– Знали, что "Спартак" проиграл две игры, настраивались, но не все игроки оказались сегодня готовы, – подчеркнул Крикунов. – Поэтому во втором периоде перешли на игру в три звена. Заключительный период начали в четыре пятерки, но потом снова перешли на три. Удаление нам еще такое дали в концовке.... Хотя там Михнова раньше буквально снесли.

– Как дела у Мегалинского, когда он вернется на лед?

– У него, слава богу, всего лишь две гематомы. Это лучше, чем всякие растяжения, переломы. Скоро должен вернуться в строй.

– Подведите итоги домашней серии, команда так поступательно двигалась.

– Поступательно отходила, я бы сказал (смеется). Все еще не отошла.

– Как бы вы оценили игровой отрезок при счете 4:2?

– Там много моментов было у "Спартака", но Сохатский хорошо сыграл. К сожалению, мы не очень хорошо играем в обороне.