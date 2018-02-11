Владимир Кречин: "Владелец "Куньлуня" сначала поверил Кинэну, а потом раскаялся, увидев настоящие просчеты"

Бывший генеральный менеджер "Куньлуня" Владимир Кречин рассказал, что в его отставке есть вина экс-наставника "Ред Стар" Майка Кинэна. По словам Кречина, именно канадский специалист убедил владельца клуба в том, что результаты команды страдают из-за действий генменеджера.

– В какой-то момент было обидно, но потом я уже вспоминал эту формулировку со смехом, – цитирует "Р-Спорт" Кречина. – Думаю, сейчас нет ни одного человека, который бы не убедился в том, что никаких просчетов на самом деле не было. Просчетами мои действия представил Кинэн в глазах владельца клуба, и владелец ему поверил. Но дальнейший ход событий показал, что он раскаялся в этом, увидев настоящие просчеты. С таким подходом Кинэн недолго продержался, хотя, на мой взгляд, все же дольше, чем следовало. Что ж, жизнь всегда расставляет все по своим местам. Это не мной первым подмечено.

Команда, которую мы собирали вместе с Майком, провела отличную предсезонку, выиграла мемориал Ромазана, лихо вошла в сезон, одно время даже лидировала в конференции. Но потом начались трудности, и вместо того, чтобы разбираться в причинах, работать над исправлением ситуации, возможно, внести какие-то коррективы в тренировочный процесс, Кинэн предпочел другой путь.