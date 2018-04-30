Владимир Кречин: "Очень печально, что "Кузню", "Ладу" и "Югру" исключили из КХЛ"

Бывший вице-президент "Трактора" Владимир Кречин в интервью "Известиям" отметил, что расклад сил в КХЛ на следующий сезон не изменится. Также он подчеркнул, что лиге не стоило исключать "Кузню" сезоном ранее, а сейчас "Ладу" и "Югру".

– В следующем сезоне расклад сил будет примерно таким же?

– Думаю, будет примерно то же самое: СКА и ЦСКА будут усиливаться, "Ак Барс" точечно укрепляться. "Магнитке" тоже уже пора идти на омоложение. Этот сезон показал, что нужно что-то менять в команде. Думаю, все топ-клубы будут примерно на одном уровне, но посмотрим, как пройдет селекция. Полагаю, что-то новое привнесут "Авангард" и "Салават". Силы из года в год примерно одинаковы. Может быть, 1–2 команды периодически ненадолго выпадают из топа, а 2–3 менее статусных коллектива занимают их место. В остальном расклад примерно одинаковый.

– Будет позитивный эффект от исключения "Лады" и "Югры"?

– Я думаю, что нет. Куда расти мальчишкам? Там очень хорошие сильные школы. В исключенном год назад Новокузнецке взрастили плеяду великолепных игроков, того же Кирилла Капризова. Если бы не "Югра", то Никита Гусев, может быть, закончил с хоккеем или играл бы где-нибудь в Высшей лиге. Есть топовые клубы СКА, ЦСКА, но у большинства молодых хоккеистов нет шансов в эти команды сразу попадать, в них наигрываться и получать игровой опыт. Поэтому очень печально, что "Кузню", "Югру" и "Ладу" исключили. Я не понимаю, для чего это. Конкуренция? Спорный вопрос. Контракты опять вырастут, потому что ценных хоккеистов станет меньше и молодым будет негде развиваться. Кроме того, такие команды нужны не только для хоккея – это еще и социальные проекты. Нужно просто работать на то, чтобы люди в городах ходили на матчи и болели за эти команды. И почему надо это делать в ВХЛ? Да, на "Югру" мало народу ходило, но и в Китае на матчах "Куньлуня" тоже пустые трибуны. Это не говорит о том, что китайский клуб надо исключать. Я имею в виду, что такие же шансы улучшить ситуацию надо давать и российским периферийным клубам. А получилось всё очень печально — и для хоккея, и для жителей регионов, из которых эти команды. Жаль, что "Ладу" и "Югру" исключили.