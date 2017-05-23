Владимир Городецкий: "Финансовые сложности "Сибири" не помешают участию клуба в КХЛ"

Губернатор Новосибирской области и председатель попечительского совета "Сибири" Владимир Городецкий заявил, что финансовые проблемы клуба не являются препятствием для выступления команды в КХЛ. Совет директоров КХЛ в среду должен утвердить состав команд для участия в чемпионате лиги сезона-2017/18. До 31 мая клубы КХЛ, согласно регламенту, должны погасить все задолженности перед игроками по зарплатам за прошедший сезон. "Сибирь" испытывала проблемы с финансированием с прошлого года.

– К этому периоду времени финансовые проблемы решаются, – цитирует ТАСС Городецкого. – Они не являются препятствием для утверждения нашей заявки на участие в чемпионате КХЛ следующего сезона.

"Сибирь" покинули Максим Шалунов, Сергей Шумаков и Константин Окулов? Это естественно, когда ряд ярких игроков уходит в клубы, где им предлагают другие условия. В то же время мы прошли не очень простой предыдущий сезон, когда у нас восемь основных игроков были травмированы. Выбыл вратарь Салак, поэтому молодежь прошла обкатку и выдержала этот сложный длительный период. Ставка у нас сделана не на звезд, а на то, чтобы вырастить достойных игроков из детско-юношеского хоккея, которые верят в клуб и у которых есть стимул для самосовершенствования.