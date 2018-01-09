"Витязь" вызвал из ВХЛ голкипера Самонова

"Витязь" на своем официальном сайте объявил о вызове из фарм-клуба своего голкипера Александра Самонова. 22-летний хоккеист выступает за петербургское "Динамо", в этом сезоне он провел 29 матчей в чемпионате, одержал 21 победу, при проценте отраженных бросков 94,8 процента. Также он 10 раз сыграл "на ноль".

В обратном направлении отправлены вратарь Антон Тодыков, нападающие Иван Петраков и Александр Денежкин, приступивший к тренировкам в Подольске после тяжелой травмы.