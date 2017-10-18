"Витязь" подтвердил переход капитана сборной Хорватии

"Витязь" на своем официальном сайте сообщил о переходе нападающего Борны Рендулича. Финансовые детали соглашения с капитаном сборной Хорватии и срок его соглашения с подмосковной командой не разглашаются. Ранее появлялась инфомация, согласно которой срок соглашения форварда с клубом КХЛ составит 2 года.

Отметим, что 25-летний хорват выступал в НХЛ за "Колорадо" и "Ванкувер". Из-за травм он не сумел закрепиться в составах команд. Этот сезон он начал в финском "Лахти Пеликанс", набрав в 14 матчах 8 (5+3) очков.