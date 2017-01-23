"Витязь" одолел "Салават Юлаев" и одержал четвертую победу подряд

"Витязь" в матче регулярного чемпионата КХЛ в серии буллитов взял верх над "Салаватом Юлаевым" - 4:3. Клуб из Подольска выиграл в четвертом поединке подряд, у уфимцев столько же игр длится серия поражений.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Витязь" (Подольск) - "Салават Юлаев" (Уфа) - 4:3 Б (0:1, 1:2, 2:0, 0:0, 1:0)

Голы: Капризов - 18 (Куляш, Умарк), 3:54 - 0:1. Арзамасцев - 9, 22:21 - 0:2. Капризов - 19 (Умарк), 23:16 - 0:3. Аалтонен - 16 (бол., Копейкин), 26:17 - 1:3. Ержабек - 5 (бол., Копейкин), 46:36 - 2:3. Копейкин - 18 (Аалтонен), 50:30 - 3:3.

Победный буллит: Копейкин.

Вратари: Сапрыкин - Сведберг.

Штраф: 18 - 10.

Броски: 44 (16+9+17+2) - 34 (11+10+12+1).

Судьи: Одиньш, Сидоренко.