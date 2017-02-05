"Витязь" одержал восьмую победу подряд, обыграв "Медвешчак"

В матче регулярного чемпионат КХЛ "Медвешчак" уступил "Витязю" - 3:5. Дублем в составе команды из Подольска отметился нападающий Алексей Макеев. Данная победа для подопечных Валерия Белова стала восьмой подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Медвешчак" (Загреб) - "Витязь" (Подольск) - 3:5 (0:2, 2:1, 1:2)

Голы: Аалтонен - 17 (Копейкин, Кемпе), 5:35 - 0:1. Выглазов - 9 (Романов), 16:37 - 0:2. Жиру - 15 (Миличич, Махбод), 29:53 - 1:2. Глумак - 8 (бол., Махбод, Жиру), 33:10 - 2:2. Макеев - 20 (бол., Никулин), 39:44 - 2:3. Аркалов - 2 (Катич), 42:14 - 3:3. Макеев - 21 (Аалтонен), 46:22 - 3:4. Выглазов - 10 (Швец-Роговой), 49:46 - 3:5.

Вратари: Гарнетт (59:24) - Сапрыкин.

Штраф: 14 - 18.

Броски: 41 (12+18+11) - 53 (12+25+16).

Судьи: Беляев, Оленин.

5 февраля. Загреб. Dom Sportova.