"Витязь" обыграл "Слован"

"Слован" уступил "Витязю" в матче регулярного чемпионата КХЛ – 2:3. Дублем в составе братиславского клуба отметился нападающий Борна Рендулич. По две голевых передачи записали на свой счет форварды подольской команды Александр Никулин и Алексей Макеев.

"Витязь" набрал 31 очко и расположился на восьмой строчке в Западной конференции. "Слован" с 22 баллами занимает 10 строчку.

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"Слован" (Братислава) – "Витязь" (Подольск) – 2:3 (1:0, 1:0, 0:3)

Голы: Лунтер – 5 (мен.), 12:28 – 1:0. Бэйли – 1 (Рау), 25:20 – 2:0. Рендулич – 6 (Макеев, Никулин), 48:43 – 2:1. Швец-Роговой – 9 (Евсеенков, Стасенко), 54:43 – 2:2. Рендулич – 7 (Никулин, Макеев), 59:40 – 2:3.

Вратари: Штепанек (59:54) – Ортио.

Штраф: 35 – 8.

Броски: 23 (11+8+4) – 42 (9+14+19).

Судьи: Кулаков, Романов.

23 ноября. Братислава. "Словнафт-Арена".