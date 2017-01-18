21:51 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Витязь" обыграл "Ладу"

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"Витязь" в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Ладу" со счетом 4:1. 

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Витязь" (Подольск) - "Лада" (Тольятти) - 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)

Голы: Белоусов - 9 (бол., Гуркин), 31:13 - 0:1. Афиногенов - 17 (Макеев), 38:31 - 1:1. Семенов - 2 (бол., Афиногенов, Никулин), 50:28 - 2:1. Кемпе - 13 (Ержабек, Аалтонен), 51:35 - 3:1. Макеев - 18 (Афиногенов, Головков), 53:54 - 4:1.

Вратари: Сапрыкин (39:59 - 40:00) - Ежов.

Штраф: 13 - 13.

Броски: 34 (13+11+10) - 15 (1+7+7).

Судьи: Васильев, Гашилов.

18 января. Подольск. Ледовый дворец "Витязь".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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ladafan

аболс -абослался(хорош уже)!!!

22:03

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