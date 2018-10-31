"Витязь" обыграл "Амур"

"Витязь" победил "Амур" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 4:1. Дублем отметился нападающий Миро Аалтонен.

"Витязь" занимает 7-е место в Западной конференции, имея в активе 21 очко. "Амур" с 16 баллами располагается на 11-й строчке на Востоке.

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"Витязь" (Подольск) - "Амур" (Хабаровск) - 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Голы: Аалтонен - 11 (Семин, Гривик), 8:51 - 1:0. Аалтонен - 12 (буллит), 10:02 - 2:0. Руденков - 7 (Горшков), 36:06 - 2:1. Рендулич - 5 (бол., Мозик, Аалтонен), 37:30 - 3:1. Семин - 5 (Гривик), 59:43 - 4:1.

Вратари: Ортио (9:10 - 10:02) - Аликин.

Штраф: 12 - 6.

Броски: 29 (13+5+11) - 36 (14+14+8).

Судьи: Бондарь, Юдаков.

31 октября. Подольск. ЛД "Витязь".

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