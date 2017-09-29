Виталий Прохоров: "В КХЛ нет российских защитников уровня Войнова"

Олимпийский чемпион 1992 года, экс-нападающий "Спартака" и "Сент-Луиса" Виталий Прохоров отметил, что Вячеслав Войнов - является очевидным кандидатом на первые две пары обороны на предстоящей Олимпиаде-2018. По его словам, у 27-летнего хоккеиста идеальный возраст, когда есть и молодость, и азарт.

– Вячеслав Войнов – очевидный кандидат в первые две пары обороны в Пхенчхане, – сказал Прохоров. – Да, он пропустил полгода из-за травмы, но до Игр еще четыре месяца, физические кондиции он набрать успеет. Вячеславу всего 27, у него тот идеальный возраст для хоккеиста, когда присутствуют и молодость, и азарт. Есть ли у нас еще один российский защитник такого уровня в КХЛ? Нет.

Как говорил Виктор Тихонов, есть три ключевых характеристики хоккеиста: первое – физическое состояние, второе – тактическая обученность, третье – технические качества. Я бы поставил "технику" на второе место. У Войнова с тактикой и техникой все отлично. Не будет проблем с физикой – а их не должно быть, ведь команда сядет на сбор за несколько недель до Олимпиады, – и он станет одним из наших ведущих защитников. (Павел КЛИМОВИЦКИЙ)

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