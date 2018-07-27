Виталий Кравцов – об НХЛ: "Меня все устраивает тут, я остался, подписал контракт на год"

Нападающий "Трактора" Виталий Кравцов в интервью сайту КХЛ отметил, что примет решение об отъезде в НХЛ после предстоящего сезона. Также 18-летний игрок отметил, что во время драфта сбылась его детская мечта. "Рейнджерс" выбрали его под общим 9-м номером.

– Как на вас влияла и влияет ситуация с отъездом – не отъездом в НХЛ?

– Никак. Это жизнь, чем-то приходится рисковать… Слухи слухами, но всю правду все равно мало, кто знает. Только родители, да еще пара человек. Распространяться не хочу. Меня все устраивает тут, я остался, подписал контракт на год. Посмотрим, как сложится дальше. После этого сезона буду принимать серьезное решение.

– Как вам драфт НХЛ?

– Очень красиво все сделано. Не описать словами ощущения, когда называют твою фамилию. Мечта детства. Как там сложится – вообще не знал. Сидел и надеялся. Вроде, и нервничать не стоило – все равно нервничал. Как и все друзья, близкие.