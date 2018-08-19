Виталий Кравцов: "Если в сборной не будут загонять ни в какие рамки – буду показывать хороший хоккей"

Нападающий "Трактора" Виталий Кравцов рассказал о своих впечатлениях от игры в составе олимпийской сборной России. 18-летний хоккеист выступал за команду на предсезонном турнире в Сочи.

– Будут много доверять в сборной, как здесь, будут давать делать то, что я умею, не загоняя ни в какие рамки – и все будет нормально, – говорит Кравцов. – Буду показывать хороший хоккей. Каждый игрок чувствует, когда кому-то больше доверяют, и это психологически сказывается, потому что тебе, допустим, нельзя ошибаться, а другим – можно. (Игорь ЕРОНКО)