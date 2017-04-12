17:37 | ХОККЕЙ — КХЛ

Вирта, Ламса и Цулыгин вошли в тренерский штаб "Салавата Юлаева"

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"Салават Юлаев" на своем официальном сайте объявил об изменениях в тренерском штабе команды. Напомним, что уфимцы по итогам регулярного чемпионата заняли 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции, после чего вылетели из Кубка Гагарина, проиграв "Ак Барсу" в серии 1/4 финала "Востока" со счетом 1-4.

Помогать новому главному тренеру команды Эркке Вестерлунду будут Ханну Вирта, Томи Ламса и Николай Цулыгин. Вадим Тарасов займет должность тренера вратарей. Ярмо Койвисто назначен тренером по физической подготовке, а Томас Вестерлунд будет выполнять функции видеотренера.

Дополнительная информация

http://hcsalavat.ru/news/salavat-yulaev/trenerskiy-shtab-sformirovan/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Maren13

Статья 68 Конституции РФ: 1. Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык. Таким образом, увольнение Анатолия Емелина по причине его якобы незнания английского языка незаконно и должно быть обжаловано в суде.

18:07

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