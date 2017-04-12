Вирта, Ламса и Цулыгин вошли в тренерский штаб "Салавата Юлаева"

"Салават Юлаев" на своем официальном сайте объявил об изменениях в тренерском штабе команды. Напомним, что уфимцы по итогам регулярного чемпионата заняли 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции, после чего вылетели из Кубка Гагарина, проиграв "Ак Барсу" в серии 1/4 финала "Востока" со счетом 1-4.
Помогать новому главному тренеру команды Эркке Вестерлунду будут Ханну Вирта, Томи Ламса и Николай Цулыгин. Вадим Тарасов займет должность тренера вратарей. Ярмо Койвисто назначен тренером по физической подготовке, а Томас Вестерлунд будет выполнять функции видеотренера.
Дополнительная информация
http://hcsalavat.ru/news/salavat-yulaev/trenerskiy-shtab-sformirovan/
Maren13
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18:07