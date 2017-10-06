Виктор Тихонов: "Питтсбург" проиграл 1:10? Может долго отдыхали?"

Нападающий СКА Виктор Тихонов рад победе над "Сибирью" (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ, благодаря которой петербуржцы установили новый рекорд лиги по количеству выигранных матчей подряд.

По словам форварда, главное для команды на данный момент – продлить серию. Напомним, что данная победа для подопечных Олега Знарка стала 19-й подряд.

– Конечно, испытываем сейчас хорошие чувства, – сказал Тихонов. – Редко такое происходит, редко можно поставить такой рекорд, быть частью этого события. Все сейчас довольны. Самое главное – не расслабляться, идти дальше, продлевать серию.

– "Сибирь" оказала серьезное сопротивление?

– Команда хорошо играет, они быстрые, грамотно играют на чужих ошибках. Ждут потери, идут в атаку. Пару раз получилось, они завершили. Но пару раз не получилось – Коскинен выручил. Нам нужно запомнить этот урок и реже совершать ошибки.

– Нет боязни, что в плей-офф наступит спад?

– Очень далеко смотрите, не буду гадать. Мы готовимся, как всегда. У нас была прекрасная предсезонка. Возможно, что-то похожее будет во время Олимпиады. Все будут на пике формы, подготовленные. Главное, выполнять сейчас всю работу и не заглядывать так далеко.

– За нашими в НХЛ следите? Что там у "Питтсбурга" случилось?

– Конечно, смотрим. 10:1 там, да? Чемпион может долго отдыхал? "Чикаго" очень сильная команда, сплоченная. Они умеют играть в таких матчах. Но и "Питтсбург", я думаю, еще не все показал, они опытные, соберутся еще. (Сергей ЯРЕМЕНКО)