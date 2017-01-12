Виктор Тихонов: "Магия краг Плотникова сработала"

Нападающий СКА Виктор Тихонов после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Авангардом" (5:3) поблагодарил своего партнера Сергея Плотникова, который одолжил ему свои краги. Форвард отметился заброшенной шайбой.

– Думаю, самым значимым фактором победы стало то, что мы снова нашли нашу игру в третьем периоде, – приводит официальный сайт СКА слова Тихонова. – После четвертого гола немного потеряли себя, стали допускать ошибки, и у соперника пошли голы. Нашли свою игру и довели матч до конца.

– Тренеры сказали, что во втором периоде все побежали забивать. Согласны, что в этом тоже может быть причина?

– Да, немного потеряли дисциплину. Видно, что все летели вперед, а назад отрабатывали не с таким усердием. Перед третьим периодом тренеры высказали свое мнение, поставили нас на место.

– Ваше звено с Кетовым и Прохоркиным смотрится здорово. Нашли друг друга?

– Да, у нас хороший игровой ритм. Двигаемся, открываемся друг под друга, разговариваем. Видно, что у всех огромное желание. Немного поиграли вместе, и уже лучше понимаем друг друга. Это помогает в дальнейшей игре.

– Как сохранить настрой в матче с ни на что уже не претендующим Новокузнецком?

– У нас недавно был урок из четырех игр, где мы чуть-чуть расслабились. Каждый знает, что такого больше допускать нельзя. Надо играть с первого периода до финальной сирены, будем настраиваться на максимум.

– Следующая игра в пятницу 13-го. Нет суеверий?

– У меня лично нет, все нормально.

– Это ваш первый гол без драки.

– Да, обычно у меня в комбинации идет передача или драка, сегодня что-то новенькое. Думаю, это все благодаря Сергею Плотникову – он дал мне свои новые краги. Мои после первого периода начали разваливаться, он одолжил свои, и первый бросок зашел. Его магия сегодня сработала.

– То есть драться хотелось, но пожалели новые краги?

– Может быть.