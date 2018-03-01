Виктор Козлов: "Чисто в психологическом плане было важно обыграть "Нефтехимик"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Виктор Козлов после заключительного матча регулярного чемпионата КХЛ против "Нефтехимика" (3:2) отметил, что "волки" играют очень агрессивно. Специалист также добавил, что чисто в психологическом плане было важно обыграть нижнекамскую команду.

– Хочу сказать спасибо "Нефтехимику" за хороший спарринг-матч, - сказал Козлов. - Очень неприятный соперник, агрессивно играет, заставил очень много нас потрудиться. Большой объем работы провели наши игроки сегодня, но молодцы – выдержали, вытерпели, отыгрались. Очень хорошо, что чисто в психологическом плане было важно обыграть "Нефтехимик", обыграть такую хорошую команду. (Юрий ШИРИНКИН)

Напомним, что "Магнитка" по итогам регулярного чемпионата заняла пятое место и в плей-офф сыграет с "Автомобилистом".

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