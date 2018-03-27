Вестерлунд не знает, продолжит ли работу в "Салавате Юлаеве"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Эркка Вестерлунд отметил, что не знает позицию клуба о новом контракте. Сегодня уфимский клуб выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв полуфинальную серию Восточной конференции "Трактору" со счетом 3-4.

– Хотели бы вы продолжить работу с клубом?

– Это пока открытый вопрос, я не знаю, что думает об этом клуб, и сам не знаю. Я хочу сказать спасибо всем нашим фанатам, они очень помогали нам по ходу сезона. Также хочу сказать спасибо всем руководству организации за поддержку, в частности, в ноябре. Нас все поддерживали, особенно Тагир Ибрагимов – генеральный директор клуба, и глава Башкортостана.