13:40 | Хоккей — КХЛ

Вестерлунд не стал менять состав "Салавата" на матч с "Трактором"


Главный тренер "Салавата Юлаева" Эркка Вестерлунд не стал менять состав команды на шестой матч серии 1/4 финала плей-офф КХЛ против "Трактора". Финский специалист выпустит на лед тех же игроков, которые принесли уфимцам победу в пятой игре.

Напомним, счет в серии после пяти игр - 3-2 в пользу "Салавата Юлаева". Шестая игра состоится сегодня, 25 марта. Седьмая, если потребуется, 27 марта.

Кубок Гагарина. "Трактор" против "Салавата". Шестой матч

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Материалы других СМИ
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