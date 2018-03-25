Вестерлунд не стал менять состав "Салавата" на матч с "Трактором"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Эркка Вестерлунд не стал менять состав команды на шестой матч серии 1/4 финала плей-офф КХЛ против "Трактора". Финский специалист выпустит на лед тех же игроков, которые принесли уфимцам победу в пятой игре.

Напомним, счет в серии после пяти игр - 3-2 в пользу "Салавата Юлаева". Шестая игра состоится сегодня, 25 марта. Седьмая, если потребуется, 27 марта.

Кубок Гагарина. "Трактор" против "Салавата". Шестой матч