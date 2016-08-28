Ваутер Петерс: "Никто не знает, что в Бельгии играют в хоккей"

Бельгийский вратарь "Йокерита" Ваутер Петерс надеется на своем примере показать, что в его стране есть хоккей. Этим летом 18-летний Петерс, выступавший в прошлые сезоны в системе зальцбургского "Ред Булла", подписал контракт с финским клубом. На этой неделе Петерс выступал за "Йокерит" на Кубке мира среди молодежных клубных команды. Этим летом на драфте НХЛ он был выбран под общим 83-м номером "Чикаго", став вторым бельгийцем в истории, выбранным на драфтах лиги. Первым стал защитник Шон Дэй, которого "Рейнджерс" взяли на этом же драфте под 81-м номером.

– Очень тяжелый турнир для меня, самый тяжелый в карьере, – цитирует "Р-Спорт" Петерса. – Но все нормально, немного другой стиль игры у всей команды, я привыкаю. Еще адаптируюсь к Финляндии, ко всем особенностям игры здесь, все идет в правильном направлении. Конечно, все удивляются, что я из Бельгии, никто не знает, что у нас играют в хоккей, и я хочу показать, что у нас есть этот вид спорта. Скоро все привыкнут к этому.

В детстве я еще играл в футбол, но сделал выбор в пользу хоккея. Рядом с моим домом был каток, я проводил там много времени, к тому же мой отец был хоккеистом. Можно сказать, я последовал его примеру. Мои любимые игроки – Хенрик Лундквист и Туукка Раск.

Я был очень удивлен тем, что меня так рано взяли на драфте НХЛ. Я понимал, что во мне что-то есть и кто-то из клубов обратит на меня внимание. Счастлив, что все так получилось. Конечно, я хочу поехать туда, но посмотрим, когда буду готов к этому. КХЛ? Моя цель в этом году стать основным вратарем в молодежной команде "Йокерита", а потом посмотрим.